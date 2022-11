Werkstraf van 80 uren na confrontatie tussen agenten, python en American Stafford

Bij een interventie voor een slaande burenruzie in Anzegem kwamen de toegesnelde agenten plots oog in oog met een wurgslang en een American Stafford te staan. Het baasje van de dieren kreeg voor de rechtbank in Kortrijk een werkstraf van 80 uren voor vuistslagen aan een buurman en bedreigingen aan de politie met de slang en de hond.

Tussen David W. (40) en de buurman waren eerder al strubbelingen en discussies in de sociale woonwijk in Anzegem geweest. De wijkagent had wat bemiddeld en had beide partijen aangeraden elkaar met rust te laten. Toen het er opnieuw te luid aan toe ging bij David W. ging zijn buurman toch opnieuw aan de deur verhaal halen. Hij werd op enkele vuistslagen getrakteerd.

Toen de politie ter plaatse kwam, werkte dat als een rode lap op een stier. David W. gooide zijn python vanop de eerste verdieping naar de agenten en gaf zijn hond het bevel aan te vallen. Door vorige veroordelingen kon W. niet meer op een voorwaardelijke straf rekenen. (LSi)