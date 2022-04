Werkstraf in plaats van jaar cel voor Kortrijkzaan na inbraken in cafés en woningen

Geen verblijf van een jaar in de cel maar de kans om boete te doen via een werkstraf van 80 uren. Het verzet dat een 22-jarige jongeman uit Kortrijk aantekende tegen een eerder uitgesproken straf voor een reeks van 8 inbraken in cafés en woningen leverde wat op. Hij laat daarmee een moeilijke periode achter zich.

Op zijn achttiende al was Bryan B. verslaafd aan drugs. Bij zijn ouders werd hij buitengezet en raakte op de dool. In zijn zoektocht naar geld om drugs te kopen en eten om te overleven startte hij met het plegen van een reeks inbraken en diefstallen in het najaar van 2018 en voorjaar van 2019.

Camerabeelden

Onder meer café Dudu op Heuleplaats kreeg twee keer op korte tijd ongewenst bezoek van B. en een minderjarige dader. In de geviseerde cafés drongen de daders telkens via een dakkoepel binnen om er met drank, voeding of een kleine som geld vandoor te gaan.

Dankzij camerabeelden van de pizzeria op Heuleplaats en sporenonderzoek kon de politie de twee verdachten identificeren, opsporen en verhoren. Maar ook in februari 2019 pleegden ze nog inbraken, ook in Heule. Ze raakten via een achterdeur binnen in een woning in Winterland en gingen er met geld, een horloge, fiets-gps en een koersfiets vandoor.

Mildere straf

Naar zijn proces zakte B. aanvankelijk niet af. Het leverde hem bij verstek een celstraf van 12 maanden op. “Maar ik ben nu op het rechte pad”, vertelde hij aan de rechter.

“Ik ben drugsvrij, woon alleen, heb een job.” De rechter vond dat al die inspanningen inderdaad een beloning en dus een mildere straf verdienden. Voert B. de werkstraf niet uit, dan volgen vooralsnog acht maanden celstraf. (LSi)