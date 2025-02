Werkstraf en fikse schadevergoeding dreigt voor twintiger na doldwaze dag met wodka: “Hij sprong zelfs in het zwembad van wildvreemden”

Volledig van de kaart na twee flessen wodka en een slapeloze nacht zette een 25-jarige jongeman in mei 2024 de Mollenvangerstraat in Zwevegem in rep en roer. Het dreigt hem niet alleen enkele duizenden euro schadevergoeding, maar ook een veroordeling door de Kortrijkse strafrechtbank op te leveren. “Niet meer doen”, gaf de openbare aanklager een moederlijke raad.

8 mei 2024. “Een dag die Jonas V. wellicht voorgoed zou willen vergeten. Maar dat gaat niet”, aldus de openbare aanklager. Ze vroeg op het proces in Kortrijk wegens beschadigingen, weerspannigheid en slagen tegen agenten van de politiezone Mira een werkstraf op te leggen. Die bewuste dag was V. al eens door de politie opgepakt omdat hij bij wildvreemden in het zwembad was gesprongen. Amper opnieuw op vrije voeten, dook hij in de Mollenvangerstraat in Zwevegem in enkele tuinen van buurtbewoners op. Hij gedroeg zich agressief, gooide een barbecuetoestel, parasol, tuinstoelen en -tafels omver, … Toen de opgetrommelde agenten arriveerden, stond de buurt in rep en roer. Toen ze V. in de boeien wilden slaan, probeerde hij weg te lopen en kwam hij uiteindelijk samen met een agent ten val. Die hield er een gebroken pink aan over. In het politiecommissariaat plaste V. ook nog tegen de celdeur.

Verantwoordelijkheid nemen

Een buurtbewoner en de gewonde politie-inspecteur stelden zich op de rechtbank in Kortrijk burgerlijke partij en vroegen zo’n 3.500 euro schadevergoeding. “Dat wordt sowieso al een duur avontuur”, stelde de openbare aanklager vast. “Daarom ben ik akkoord met een werkstraf. Maar niet meer doen, hé.”

“Het zal nooit meer gebeuren”, bevestigde V. “Ik had na een slapeloze nacht twee flessen wodka gedronken en het licht is uit gegaan.” Veel herinnert de jongeman zich niet meer van de doldwaze dag. “Hij had veel te veel gedronken na een relatiebreuk”, aldus advocate Kelly Decaluwé. “Maar hij wil zijn verantwoordelijkheid nemen. De moeilijke periode is voorbij. Het was natuurlijk een hele domme stoot waar hij zich erg voor schaamt.”

Vonnis op 12 maart. (LSi)