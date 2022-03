Werkstraf en boete voor Somaliër die spuwde naar politie in Kortrijks winkel-wandelcentrum

Een 32-jarige man van Somalische afkomst uit Kortrijk moet van de strafrechter een werkstraf van 50 uren uitvoeren en een boete van 400 euro betalen. Hij stampte en spuwde naar agenten bij zijn arrestatie.

Op 1 juli 2021 zorgde Mohammed Abdi N. rond de Wijngaardstraat en Vlasmarkt in Kortrijk voor problemen. Hij bleek te veel alcohol te hebben gedronken en viel mensen lastig. Vier agenten snelden ter plaatse maar met de dertiger bleek weinig aan te vangen. Hij moest door 4 inspecteurs geboeid worden maar ook dat verliep niet zonder slag of stoot. N. stampte en spuwde naar de agenten.

Schadevergoeding

“Ik was gefrustreerd omdat ik geen werk had en mijn dochter al meer dan 2 jaar niet zag”, aldus N. “Ik had te veel gedronken maar heb veel spijt. Het is hier veel beter dan in Somalië en wil nog een mooie toekomst opbouwen.”

De rechter gaf hem een werkstraf in plaats van de gevraagde 4 maanden celstraf. Aan de vier inspecteurs moet hij elk een schadevergoeding van 600 euro betalen. (LSi)