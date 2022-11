Werkstraf en boete voor kassierster Waregemse drankencentrale die 135.000 euro afhandig maakte

Maar liefst 135.000 euro. Zoveel geld stak een 28-jarige kassierster van een drankencentrale in Waregem in haar eigen zakken door te sjoemelen met leeggoedbonnetjes. De vrouw verloor haar job en moet nu van de rechter in Kortrijk een werkstraf van 100 uren uitvoeren en een boete van 800 euro betalen. Ze betaalde het gestolen geld al terug.

Een boekhoudkundige controle bracht in 2021 aan het licht dat er iets niet pluis was met de cijfers van de Waregemse drankencentrale. Er waren ongewoon veel registraties van leeggoed. Al snel leidde het onderzoek naar de parttime kassierster uit Wevelgem. Bij een huiszoeking kon er nog 42.000 euro cash geld in beslag genomen worden. De rest bleek gespendeerd aan handtassen, iPhones,… Haar methode was uitermate simpel. Ze printte tegoedbonnen uit voor leeggoed, haalde het geld uit de kassa en stopte het in haar eigen zakken.

Alles terugbetaald

Aanvankelijk liep de schatting van het gestolen bedrag op tot zo’n 70.000 euro maar die bleek ondertussen achterhaald. De vrouw betaalde al 135.000 euro terug. “En daarmee is alles terugbetaald”, aldus advocate Floor Ameye. “Ik ben zelf geschrokken dat het om zoveel geld ging”, aldus de vrouw. Ze moet de drankencentrale toch nog een schadevergoeding van minstens 2.350 euro betalen. (LSi)