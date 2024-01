Werknemer lunapark probeert beelden te maken onder rok van jonge vrouw

Tijdens de Paasfoor in 2022 zou een werknemer van een lunapark geprobeerd hebben foto’s te nemen onder de rok van een vrouw. Op zijn gsm werden foto’s gevonden. Hij riskeert nu 8 maanden cel.

Samen met haar jonge zusje leefde een jongedame zich op 27 april 2022 uit in een lunapark tijdens de Paasfoor in Kortrijk. Uit het niets kwam medewerker B.L. haar helpen. Of dat liet hij toch uitschijnen. Hij hing de hele tijd rond de twee zussen, tot de oudste plots voelde dat hij aan haar rok aan het prutsen was.

Wat bleek, de man probeerde foto’s te maken van onder haar rok. “Hij beweerde echter dat hij enkel haar benen wilde fotograferen. De eerste keer vanop afstand, daarna wat dichterbij”, aldus het Openbaar Ministerie.

Voorkeur voor voeten

“Na een grondige uitlezing van de gsm werd een foto gevonden waaruit duidelijk bleek dat hij probeerde beelden te maken van onder de rok.”

Op zijn gsm werden nog 16 seksueel getinte, maar niet strafbare foto’s van minderjarigen gevonden. Op zijn iPad werden beelden van de benen van een ander slachtoffer gevonden en werd duidelijk dat de man een voorkeur heeft voor voeten. Voor de feiten van voyeurisme riskeert de man nu 8 maanden cel en een boete van 400 euro. Een uitspraak volgt op 26 februari.