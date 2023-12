Wellicht ruim 80 getuigen op proces over moord op Jill Himpe

Op het assisenproces tegen Ridoan Oudaha (43) worden eind februari 2024 wellicht meer dan 80 getuigen gehoord. De Kortrijkzaan staat terecht voor de moord op zijn ex-partner Jill Himpe (36). Het slachtoffer werd op 5 november 2019 in Aalbeke de keel overgesneden.

Een buurtbewoonster merkte die bewuste ochtend bloed op aan de voordeur van een woning in Wevelgem. Na de breuk met Ridoan Oudaha woonde Jill Himpe daar samen met haar moeder. Even later ontdekte de politie in de woning het levenloze lichaam van het slachtoffer. Haar keel bleek doorgesneden te zijn.

Door eerdere bedreigingen kwam de ex-partner van Himpe onmiddellijk als verdachte in het vizier. Oudaha had ondertussen echter al contact gezocht met zijn toenmalige advocaat, die op zijn beurt de onderzoeksrechter verwittigde. De beschuldigde liet zich uiteindelijk arresteren op een carpoolparking in Deerlijk.

Tijdens zijn verhoren beweerde Ridoan Oudaha dat hij toch opnieuw een relatie had met het slachtoffer. Volgens de beschuldigde hadden ze afgesproken dat hij haar die ochtend zou vergezellen onderweg naar een afspraak voor haar werk. Tijdens de rit zouden ze het volgens Oudaha echter met elkaar aan de stok gekregen hebben. Langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke zou hij haar vervolgens met een scalpel van het leven beroofd hebben. Daarna liet de beschuldigde het lichaam van zijn ex-partner achter in de woning van haar moeder.

Getuigenlijst

Maandagnamiddag werd tijdens de preliminaire zitting over de getuigenlijst gedebatteerd. Daaruit bleek dat het openbaar ministerie liefst 69 getuigen wil laten oproepen. Op de lijsten van de verdediging en van de burgerlijke partijen prijken respectievelijk vijftien en twee namen. De verdediging drong onder andere aan op getuigenissen van meester Serge Defrenne en onderzoeksrechter Steven Vancraeyveldt. Vancraeyveldt speelde geen rol in het dossier, maar zou volgens de verdediging Oudaha al langer kennen. Meester Defrenne had als zijn toenmalige advocaat heel kort na de feiten al contact met de beschuldigde.

Ridouan O. (met bordeaux kap) tijdens de reconstructie. © LK

Tijdens het assisenproces zullen meester Hans Rieder en meester Louis De Groote de beschuldigde verdedigen. Het is nog niet duidelijk welk standpunt ze zullen innemen. Meester Jef Vermassen, meester Stephen Schellinck en meester Julie De Geest stelden zich burgerlijke partij voor de moeder, de zussen en de schoonbroers van het slachtoffer. Voor de vader en de plusmama van Jill Himpe treden meester Jan Leysen en meester Arnaud Vansuyt op. Chantal Lanssens van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

Volksjury

Voorzitter Bart Meganck doet op maandag 18 december om 14 uur uitspraak over de getuigenlijst. Het proces gaat dan op maandag 19 februari 2024 om 14 uur verder met de samenstelling van de volksjury. Op 23 februari 2024 start het eigenlijke proces met de voorlezing van de akte van beschuldiging. De getuigenverhoren zullen wellicht tot en met vrijdag 1 maart 2024 in beslag nemen. De uitspraak wordt in principe pas op dinsdag 5 maart 2024 verwacht. Voor moord riskeert Ridoan Oudaha levenslange opsluiting.