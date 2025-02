Wéken lag vrouw (48) in coma na crash tegen verreiker, maar wie treft schuld? “Waarom was die baan ’s nachts tijdens werken open voor verkeer?”

“Haar leven is verwoest”, zegt advocaat Jan Ferlin. In volle vaart crashte R.V. (48) uit Brugge ’s nachts met haar auto tegen een verreiker op de Kustbaan van Oostende naar Middelkerke. Op tijd remmen kon ze niet, want ze had het gevaarte nooit verwacht. De vrouw lag wekenlang in coma. Het leidde vrijdag in de Brugse politierechtbank tot een felle discussie over wie verantwoordelijk is.

Drie weken lang lag de 48-jarige R.V. uit Brugge zwaargewond en in coma op de intensieve afdeling van het ziekenhuis. Nadien volgden nog heel wat operaties in haar gezicht. Het was een lange weg, want de vrouw kroop door het oog van de naald. Op 25 februari 2022 ging het op de Kustbaan, komend van Oostende en in de richting van Middelkerke, gruwelijk mis. De foto’s in het dossier spreken volgens de advocaten boekdelen.

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden, maar vrijdagochtend werd in de Brugse politierechtbank toch een uur lang gepleit. Die bewuste nacht knalde R.V. rond 4.45 uur met haar wagen op een verreiker, die bestuurd werd door de 45-jarige S.A. uit Gistel.

Samen met een medewerker van De Lijn was hij voor dag en dauw al in de weer om het zand van de trambedding weg te halen. Die nacht had het, net zoals de dagen ervoor, stevig gewaaid. Een storm trok over het land en de Kustbaan bleef zelfs dagenlang afgesloten voor verkeer omdat er te veel zand op de rijweg lag.

Door de voorruit

Maar die nacht was de Kustbaan tot ieders verbazing gewoon open voor verkeer. S.A. en de collega hielden even halt en bespraken hoe ze het verder gingen aanpakken. De verreiker van S.A. stond tijdens het gesprek stil op de rijbaan toen de auto van het slachtoffer er tegen crashte. Toen S.A. de wagen zag aankomen, deed hij volgens de advocaten van het slachtoffer de schep plots naar beneden. Net dat had de grootste gevolgen. De schep doorboorde de voorruit en kwam pal in het gezicht van het slachtoffer terecht.

De hulpdiensten rukten uit en brachten R.V. zwaargewond over naar het ziekenhuis.“Haar leven is verwoest”, zei advocaat Jan Ferlin. “Voor hetzelfde geld was ze er niet meer.” Op de Kustbaan brandde de openbare verlichting niet en ook de dimlichten van de verreiker waren niet zichtbaar door de schep – die gebruikt werd om het zand weg te voeren – die ervoor hing. Een pikdonker gat.

Stad en gemeente gedagvaard

Bovendien waren de weersomstandigheden ook die nacht slecht. Advocaten Jan Ferlin en Arielle Truant waren stellig: hun cliënte had zelf nooit de aanrijding kunnen vermijden, want ze kon het gevaarte niet zien. Maar S.A. had wél de aanrijding kunnen voorkomen.

De verdediging besloot de stad Oostende en de gemeente Middelkerke rechtstreeks te dagvaarden. Want volgens haar zijn ook zij verantwoordelijk. Beide badplaatsen wisten eerst en vooral niet van de werkzaamheden. En waarom was de kustbaan, die eerder gesloten was wegens het gure weer, plots opnieuw open? En waar was de o zo belangrijke signalisatie voor de werkzaamheden?

Vrijspraak

S.A. werkte daags voor het ongeval op dezelfde plaats en ging er opnieuw vanuit dat de rijbaan niet toegankelijk was voor verkeer. Tot hij plots de auto van R.V. zag opdoemen. “Het was goed geweest als álle partijen gecommuniceerd hadden”, zegt advocaat Bart Bleyaert.

“Oostende en Middelkerke hebben een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid aan de dag gelegd. Niemand weet waarom en wanneer de Kustbaan opnieuw opengesteld werd” – Bart BleyaertAdvocaat van S.A.

Dat zijn cliënt de schep vlak voor de crash naar beneden zou gehaald hebben, klopt niet volgens hem. “Hij wilde hem net naar boven doen, het was een reflex.” De rechtstreekse dagvaarding is voor de advocaat niet meer dan logisch. “Er zijn serieuze fouten gemaakt”, zegt hij. “Ze hebben een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid aan de dag gelegd. Niemand weet waarom en wanneer de Kustbaan opnieuw opengesteld werd.”

Bovendien haalde de verdediging aan dat R.V. te snel reed, want er zou een snelheid van 100 kilometer per uur geregistreerd zijn terwijl slechts 70 kilometer toegelaten is. “En ze had ook wat alcohol gedronken.”

Meester Bleyaert vroeg om de stad Oostende en gemeente Middelkerke aansprakelijk te stellen. Voor zijn eigen cliënt S.A. hoopt hij op de vrijspraak.

Vonnis op 14 maart.