Wekelijks misbruik stiefdochter (10): stiefvader vliegt zes jaar de cel in

Een 37-jarige man uit Oostende is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 6 jaar voor het seksueel misbruik van zijn 10-jarige stiefdochter in Menen. Aan het meisje en haar ouders moet hij een voorlopige schadevergoeding van 8.000 euro betalen. Zelf bleef de man zijn onschuld uitschreeuwen.

“Mama, ik moet je twee geheimpjes vertellen.” Op 5 september 2019 vertelde het meisje aan haar moeder dat ze al een jaar lang seksueel werd misbruikt door de vriend van haar moeder, waar ze al 8 jaar mee samen was. Ook aan haar stiefzusje en de politie vertelde het meisje in geuren en kleuren over wekelijks misbruik, onder meer op vrijdag na school. Oh ja, en ‘papa’ rookte ook stiekem door het raam in huis, dat was het tweede geheimpje.

De openbare aanklager was hard voor de dertiger. “Hij heeft een jong slachtoffer van haar onschuld beroofd”, klonk het. “Dit zal voor haar diepe sporen nalaten.” De stiefvader vloog tijdens het onderzoek 5 maanden de cel in maar ontkende vanaf zijn eerste verhoor en bleef daar bij. Hij was werkloos, verslaafd aan games maar had wel een goede band met de kinderen van het samengestelde gezin.

Gedetailleerde verklaringen

“Alles is verzonnen”, vertelde hij aan de rechter. “Ik vermoed dat de beschuldigingen er kwamen omdat ze als straf niet meer op de laptop mocht. Het misbruik kon niet plaatsvinden. Er waren altijd meerdere kinderen thuis. Ik zorgde voor hen alsof het mijn eigen kinderen waren. Ik heb nooit zoiets gedaan.” Na de klacht verbrak de moeder van het meisje de relatie, de stiefvader verhuisde naar Oostende.

De rechtbank achtte zijn schuld bewezen, onder meer door de gedetailleerde en dus heel geloofwaardige verklaringen van het slachtoffer. De man mag na zijn straf tien jaar lang geen gezagsfuncties over minderjarigen uitoefenen. (LSi)