Wegenwerker (43) vrijgesproken voor vermeende slagen aan werfleider

Een 43-jarige wegenwerker uit Brugge werd door de strafrechter in Veurne vrijgesproken voor vermeende vuistslagen die hij zou hebben uitgedeeld aan zijn werfleider. G.V. hield altijd vol dat de feiten verzonnen waren. Na verhoor van verschillende getuigen besloot de rechter dat er geen bewijzen waren.

De vermeende feiten deden zich op 28 april vorig jaar voor op een werf in Veurne. Wegenwerker G.V. uit Brugge had er met drie werkmakkers de dag voordien asfalt gegoten maar toen werfleider R. aankwam toonde die zich niet tevreden met de prestaties.

“Hij sprak er G.V. op aan maar die reageerde meteen erg agressief en deelde hem drie duwen uit op zijn borstkas”, sprak de procureur. “Een half uur later keerde G.V. uit het niets terug, gaf R. drie vuistslagen en vertrok met de bestelwagen van de werf. Hij weigerde terug te komen toen de politie hem dat vroeg. Die man heeft een bijzonder zwaar strafblad en kreeg voor zware slagen als eens vier jaar cel. Ik vraag de maximumstraf van zes maanden en 1.200 euro boete.”

Geen bewijzen

Zijn advocaat Kris Vincke was het totaal niet eens met de feiten. “Dit dossier is volledig gebaseerd op de verklaring van die man, die trouwens pas zes dagen later naar de politie stapte omdat de bestelwagen nog niet terug was. Voor de rest is er niks. Op een foto zie je niks aan zijn gezicht.”

“En nochtans is G.V. een boom van een vent, enorm gespierd en met kolenschoppen van handen. Als die driemaal zou doorslaan was zijn kaak gebroken. Die man staat hier enkel terecht omwille van zijn strafblad. Men deed zelfs niet de moeite om de andere drie werkmakkers te ondervragen.”

De rechter besloot uiteindelijk om de werkmakkers alsnog te ondervragen maar ook zij bevestigden dat de vechtpartij mogelijk niet had plaatsgevonden of ze niets hadden gezien. Daarom werd G.V. nu vrijgesproken.

