“We gingen naar technofeestjes en slikten pillen, het was een weekendroutine”: twintiger staat terecht voor drugsbezit en -handel

“Het was een weekendroutine geworden: we gingen naar technofeestjes en slikten enkele pillen. Het was daar normaal.” Een 25-jarige jongeman uit Zwevegem kreeg een harde wake-up call toen hij in Zwevegem op het bezit van xtc werd betrapt. Bij een huiszoeking konden nog 300 pillen en 4.000 euro cash gevonden worden. Hij moest zich voor de rechtbank in Kortrijk verantwoorden.

Een patrouille van de politiezone Mira merkte op zaterdag 10 februari een verdacht voertuig op. K.D. stond stil langs de kant van de weg en leek aan de stuurkolom bezig. Van zodra hij werd gecontroleerd, gedroeg hij zich zenuwachtig. Vrijwel spontaan biechtte hij op dat er in een opbergvak aan de stuurkolom drie xtc-pillen zaten. “En dat er bij hem thuis – toen nog in Avelgem – nog pillen lagen”, voegde hij er bijna in één adem aan toe.

Huizoeking

Een huiszoeking bracht inderdaad nog 300 xtc-pillen en wat andere synthetische drugs op. “Met vrienden schuimde hij technofeestjes over het hele land af”, verdedigde advocaat Gregory Everaert de jongeman. “Ze slikten tijdens die feestjes met z’n allen wel enkele pillen. Hij was diegene die er voor zorgde dat er altijd een voorraad was.” “Het was normaal geworden”, gaf D. toe. “Ik zat in een bubbel. Het was nooit de bedoeling om een handeltje in pillen te drijven. Het is een serieuze levensles geweest. Ik schaam me en heb spijt. Ik kreeg de kans om van de drugs af te geraken en heb die met meer dan twee handen gegrepen.” “Ook voor veel van zijn vrienden was het een schokgolf en hebben ze hun laatste technofeestje achter de rug”, aldus Gregory Everaert.

De jongeman vroeg er zonder straf vanaf te kunnen komen, omdat een strafblad problemen voor zijn job zou kunnen betekenen. De openbare aanklager vorderde een (voorwaardelijke) celstraf van negen maanden en een boete van 8.000 euro. Uitspraak op 19 maart. (LSi)