Waterzuiveringsbedrijf staat terecht voor verstikkingsdood Benjamin (29) in Brugge: “De schuld lag volledig bij het slachtoffer”

Het waterzuiveringsbedrijf Geo-Groep staat in de Brugse rechtbank terecht voor een zwaar arbeidsongeval dat in 2019 het leven kostte aan Benjamin Van Heghe. De Zottegemnaar kwam vlak voor zijn 30ste verjaardag om het leven toen hij op de Brugse vestiging van het bedrijf per ongeluk stikstof op zijn beschermingsmasker aansloot. “Door de onvoorzichtigheid van dit bedrijf zijn wij onze enige zoon kwijt”, zuchtten de ouders van Benjamin.

Op 23 maart 2019 moest Benjamin Van Heghe dringend onderhoudswerk verrichten aan een silo op de Brugse vestiging van het waterzuiveringsbedrijf Geo-Groep uit Geel. Benjamin runde in Brakel samen met zijn vader VH Engineering, een bedrijf dat gespecialiseerd is in oppervlakte- en slijtagebehandeling van metalen en al enkele jaren als onderaannemer werkte voor Geo-Groep. Terwijl zijn vader elders aan de slag was moest Benjamin in de silo corrosie verwijderen met een zandstraalmachine.

De Zottegemnaar plaatste zijn beschermingsmasker op maar had geen eigen perslucht bij. Daarom ging hij op de site van Geo-Groep op zoek naar een leiding waarop hij zijn uitrusting aansloot. Maar uit de leiding bleek stikstof te stromen waardoor Benjamin vrijwel meteen het bewustzijn verloor. Toen een werknemer van het waterzuiveringsbedrijf hem aantrof was het al te laat. De mug-dienst snelde nog ter plaatse, maar voor Benjamin kon geen hulp meer baten.

De ouders van Benjamin dienden een klacht in waarna Geo-Groep voor de rechtbank werd gedaagd wegens onopzettelijke doding door een gebrek aan voorzorgsmaatregelen. Volgens de ouders had het bedrijf niet de nodige labels aangebracht op de leidingen. “Anders was dit ongeval nooit gebeurd”, stelde hun advocaat. “Benjamin kon zomaar stikstof nemen. Hij werd op geen enkel moment gewaarschuwd.” Volgens de raadsman was Benjamin twee handen op één buik met zijn vader. “Hij was ook de enige zoon van mijn cliënten. Het doet dan ook enorm veel pijn om van het bedrijf te moeten horen dat hun zoon de schuldige is in dit verhaal.”

Geo-Groep vraagt de vrijspraak. Volgens het bedrijf was Benjamin onachtzaam. “Hij mocht van de werfleider beneden perslucht nemen”, pleitte advocate Virginie Cottyn. “Maar Benjamin heeft nooit gezegd dat hij nog een tweede leiding nodig had. Hij is vervolgens tegen de veiligheidsvoorschriften in zélf een andere leiding gaan zoeken. Dat was nochtans niet nodig, want hij kon ook een T-koppeling gebruiken. Mijn cliënt ging uit van de expertise van het slachtoffer. Maar blijkbaar bleek hij toch niet zo’n expert te zijn. Alle deskundigen leggen de schuld trouwens bij het slachtoffer.”

De verdediging verwees ook naar de toestand van het slachtoffer op het moment van de feiten. “In zijn bloed zaten sporen van amfetamines en cannabis. Volgens de wetsdokter kan dit het inadequate optreden van het slachtoffer verklaren”, aldus meester Cottyn. Hoewel hij niet persoonlijk terechtstond nam de zaakvoerder van Geo-Groep op het einde nog even het woord. “Ik ben al meer dan 25 jaar bezig met dit bedrijf en ik ben dan ook enorm gepakt door dit ongeval. Telkens ik op de site in Brugge kom moet ik eraan denken. Ik leef heel erg mee met de nabestaanden.”

De procureur liet de strafmaat over aan de rechter, die op 23 maart uitspraak zal doen. (AFr)