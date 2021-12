Waregemse kapper krijgt twaalf maanden cel voor zwartwerk en illegale tewerkstelling

Zeven kappers zijn in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan zwartwerk en illegale tewerkstelling. Een man uit Waregem kreeg twaalf maanden cel, de rest een geldboete.

Tussen 2017 en 2019 voerde de sociale inspectie controles uit in zeven kapsalons in Kortrijk, Waregem, Roeselare en Ieper. Ook in een Waregemse shishabar (waterpijpcafé, red.) kwam de inspectie langs. Bij de invallen werden diverse sociale inbreuken genoteerd, zoals zwartwerk, illegale tewerkstelling en niet-betaalde lonen.

Coronasubsidie

Voor Mohammed K. (35) uit Waregem vroeg de arbeidsauditeur achttien maanden cel. De Belg met Iraakse roots stelde vijf mensen in het zwart te werk in zijn kapsalon in Kortrijk en de shishabar in Waregem. Elf werknemers kregen hun loon te laat of helemaal niet en ten aanzien van veertien werknemers ontdook K. 20.000 euro aan sociale bijdragen. “Toen onze diensten in maart vorig jaar zijn zaak sloten vond de beklaagde er niets beter op dan een coronasubsidie aan te vragen”, merkte de arbeidsauditeur op.

De kappers vroegen voor de meeste tenlasteleggingen de vrijspraak. De aangetroffen personen waren volgens hen niet in loondienst maar werkende vennoten. De rechter zag dit evenwel anders. Mohammed K., die niet kwam opdagen voor zijn proces, kreeg vrijdag twaalf maanden cel en een geldboete van 12.000 euro. De zes anderen kregen geldboetes tussen 4.800 en 19.200 euro opgelegd, telkens voor een deel met uitstel.

(AFr)