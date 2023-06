Waregemnaar beticht van diefstal van bijna miljoen euro van ouders, een gerenommeerd huisarts en oud-politica uit Anzegem

Drie jaar cel vordert het Openbaar Ministerie voor Geert T. Naast het schenden van zijn beroepsverbod zou de 48-jarige Waregemnaar zijn ouders, een bekend huisarts en een oud-gedeputeerde, bijna één miljoen euro afhandig hebben gemaakt. De man betwist dat hij slechte bedoelingen had.

“Triestig en zielig”, begon de procureur des konings haar requisitoir. “Dit is een citroen die werd uitgeperst met een zure nasmaak. Wrang. Verwerpelijk. Meneer zou moeten onder de grond kruipen van schaamte.”

Hallucinant verhaal

Ongemeen hard. Maar de zaken waarvoor Geert T. (48) uit Waregem vervolgd wordt, zijn niet van de minste. Jarenlang zou hij zijn ouders hebben bestolen. Zijn vader, gerenommeerd huisarts in Anzegem en ooit voorzitter van de gemeenteraad aldaar. Zijn moeder zaliger, gemeenteraadslid én schepen in Anzegem en zelfs 12 jaar gedeputeerde. Alles samen zou hij hen 976.000 euro afhandig hebben gemaakt.

Het grote deel kwam vanuit de dokterspraktijk van zijn vader. Daar was Geert T. aangenomen na het pensioen van de secretaresse én nadat hij zelf een beroepsverbod opliep na verschillende faillissementen. Voor de administratie.

“En dan begint het hallucinante verhaal”, aldus de advocaat van het koppel. “Hij begon zich te gedragen als een parasiet. Hij creëerde een enorme financiële put om zijn eigen putten toe te doen en om zijn positie als voorzitter van de fanclub van Zulte Waregem te bestendigen.”

Volledig gepluimd

Dat ze het zelf niet zagen? “Zijn moeder was jongdement en ging achteruit. Zijn vader werkte dag en nacht. Geld kon hem niet veel schelen, enkel zijn patiënten telden”, meent de advocaat.

“Het is intriest. Die man kan niet met pensioen want hij is volledig gepluimd. Sinds het uitgekomen is, verdiende hij 300.000 euro. Hij werkt zich te pletter om zijn oude dag te kunnen betalen. Hallucinant en crapuleus.”

Valsheid in geschrifte

De diefstal van het geld was niet het enige feit dat hem ten laste wordt gelegd. Ook valsheid in geschrifte en het schenden van het beroepsverbod worden hem aangewreven. Dat laatste zou hij gedaan hebben om zijn moeder te laten tekenen om als zaakvoerder op te treden in een vennootschap waar hij de plak zwaaide.

Ernstige feiten, volgens het Openbaar Ministerie. “Die man verdient nul medelijden”, klonk het. “Daarom vragen wij naast een celstraf van 3 jaar ook een beroepsverbod van 10 jaar. Hij moet van de markt. Hij bewees al dat hij het niet kan.”

Inschattingsfout

Zware feiten, zware vordering. Maar te kaderen. Het schenden van het beroepsverbod? Een inschattingsfout, aldus zijn advocaat. En de rest is sfeerschepperij. “Hij heeft nog altijd een goed contact met zijn vader en had dat tot haar dood met zijn moeder. Hij bekommerde zich meer om haar dan zijn zussen”, aldus zijn raadsman.

Volgens hem het die zussen die uit zijn op wraak. Geert T. zei spijt te hebben van zijn mislukking als ondernemer, maar meent nooit geld te hebben gestolen. “Had ik een miljoen op mijn rekening staan, dan stond ik hier niet. Ik ben niet met dat geld gaan lopen en dat zal ik bewijzen. Niet voor de rechtbank, niet voor de advocaten van mijn zussen, maar voor mijn vader.”

Vonnis op 2 augustus. (JDW)