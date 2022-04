Walen stelen aan de kust zestien aanhangwagens om te verkopen op tweedehandssites

Vier mannen en een vrouw uit Henegouwen zijn in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan diefstal van zestien aanhangwagens aan de kust. Ze verkochten hun buit door op tweedehandssites. “Ze wilden een extra centje verdienen”.

Op 17 september 2019 kwam bij de politie een melding binnen over een poging tot diefstal van een aanhangwagen in de Archimedesstraat in Oostende. De daders waren gevlucht met een wagen, die niet veel later al staande kon worden gehouden.

In de auto zaten drie mannen en een vrouw uit de Waalse provincie Henegouwen. Ze beweerden dat ze van een Middelkerkse camping kwamen en op weg waren naar huis. Later kwam nog een vijfde verdachte in beeld. Volgens het gerecht stal de bende zestien aanhangwagens, vooral in Oostende maar ook in Middelkerke, De Haan en Bredene.

Werkstraf

Volgens het parket verkocht de bende de aanhangwagens door via tweedehandssites. “Ze wilden een extra centje te verdienen”, pleitte advocaat Kris Vincke.” Vier van de vijf beklaagden drongen met succes aan op een werkstraf.

Voor Ronny B. (29) bedroeg die 180 uur. Grégory D. (34) en Kévin D. (27) kregen 120 uur. Jessica B., de 27-jarige vriendin van Kévin D., kwam weg met 45 uur. De vijfde beklaagde, Renaud Z. (36), kreeg negen maanden cel. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces.

(AFr)