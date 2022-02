Walen krijgen tot veertig maanden cel voor strooptocht aan de kust

Zeven mannen en een vrouw uit het Luikse zijn in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan een hele reeks diefstallen aan de kust.

Op 8 augustus 2020 werden Samir K. (20) en Anthony M. (22) op de trein van Oostende naar Luik betrapt op zwartrijden. Ze hadden twee dure mountainbikes bij die de nacht voordien gestolen waren op een camping in Bredene en aan het station in Oostende. M. was pas vrij uit de gevangenis en droeg een gestolen heuptasje. Met de bankkaart die erin stak, werden allerhande aankopen gedaan.

Dure fietsen op bestelling

Verder onderzoek wees op de betrokkenheid van Julie S. (36) en haar toenmalige vriend Johnny D. (20). Ze kwamen samen met nog vier andere mannen uit het Luikse in aanmerking voor een hele reeks feiten in Middelkerke, Oostende, Koksijde en Bredene. “Ze betaalden hun vakantie aan de kust door diefstallen te plegen”, stelde procureur Mike Vanneste.

Het gezelschap, dat in Luik bekend is voor diefstallen, stal vooral dure fietsen op bestelling. Op 14 juli 2020 pleegden ze ook een raid op een Blankenbergse kruidenierszaak en graaiden er voor 1.000 euro aan drank en sigaretten mee. Ze gingen ook nog met een Citroën Berlingo aan de haal.

Duidelijk signaal

“Er is een duidelijk signaal nodig dat dit geboefte hier niet welkom is”, zei Vanneste. Johnny D. en Julie S. kregen als opdrachtgevers respectievelijk 30 en 40 maanden effectief.

Samir K. en Anthony M. kregen respectievelijk twintig maanden voorwaardelijk en vijftien maanden effectief. De vier anderen kregen zeven tot zestien maanden cel. (AFr)