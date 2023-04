“Waar zijn in beslag genomen Iraanse massief gouden familiejuwelen?” Voor tienduizenden euro sieraden voorlopig spoorloos bij drugszaak in Roeselare

Twee jaar nadat in het kader van een onderzoek naar grootschalige handel in opium tijdens een huiszoeking bij een Iraans gezin uit Roeselare voor tienduizenden euro familiejuwelen in beslag zijn genomen, blijkt van naar schatting de helft voorlopig geen spoor meer. “Historische, Iraanse familiejuwelen in massief goud. Waar zijn die in godsnaam naar toe?”, vroeg advocaat Filip De Reuse zich op de rechtbank af. Niemand die voorlopig het antwoord lijkt te weten…

Samen met haar echtgenoot Masoud G. (56) en haar twee zonen staat een 53-jarige Iraanse vrouw net als nog acht anderen terecht voor de rechtbank in Kortrijk. G. wordt als spin in het web gezien die kilo’s opium vanuit Nederland, Frankrijk en Duitsland invoerde om in de Roeselaarse regio aan meestal landgenoten te verkopen.

Eind mei 2021 volgden huiszoekingen, ook bij het Iraanse gezin uit de Spoelstraat. De speurders namen ook de familiejuwelen van de echtgenote in beslag. Gouden borststukken met inscripties die bij ceremoniële gelegenheden worden gedragen, oorbellen, uurwerken, kettingen, armbanden, ringen,… “Ook de bewijzen dat die sieraden in Iran zijn aangekocht, zijn in beslag genomen”, aldus advocaat Filip De Reuse. ”Zelfs haar trouwring. Maar op vandaag blijkt ongeveer de helft spoorloos te zijn. De andere helft dook gelukkig dinsdag net voor de zitting op uit de kelders waar in beslag genomen spullen bewaard worden. En dat terwijl ik al maanden tevergeefs had gevraagd waar ze lagen. Nu, gelukkig maar, maar waar is de rest? Wellicht is dat vermiste deel nog tienduizenden euro’s waard. Voor de echtgenote hebben die juwelen een onschatbare emotionele waarde. Bovendien hebben ze niets met de drugshandel te maken. Ze wil ze graag allemaal terug, om dan later aan haar dochter te geven, zoals dat hoort volgens hun traditie.”

De vrouw vroeg de vrijspraak omdat totaal ondergeschikt aan haar echtgenoot volgens de Iraanse tradities leeft en nooit uit vrije wil aan de opiumhandel deel nam.

Onduidelijkheid

Waar de oorbellen, een uurwerk, een ketting, een armband, ringen, spelden en de betalingsbewijzen uit Iran op vandaag zijn, daar lijkt niemand voorlopig een antwoord op te kunnen geven. “Zijn we bestolen?”, vroeg Filip De Reuse zich openlijk af. “Als die sieraden tegen mei niet zijn opgedoken, rest ons niets anders dan klacht neer te leggen. Er is trouwens al een onderzoek bezig naar een rechtbankmedewerkster die actief was op de rechtbank in Kortrijk.”

Hij zinspeelde op een lopend gerechtelijk onderzoek waarbij een vrouwelijke en ervaren rechtbankmedewerkster er van verdacht wordt een in beslag genomen Rolex te hebben gestolen. De diefstal kwam aan het licht toen ze het uurwerk probeerde te verpatsen.

Misdrijf

In beslag genomen goederen zijn spullen die door de politie, het openbaar ministerie of een onderzoeksrechter in bewaring worden genomen tijdens een onderzoek. Dat kan als vermoed wordt dat die goederen uit een misdrijf zijn voortgekomen of gediend hebben om een misdrijf te plegen. Alles wat geld waard is of gediend heeft voor een misdrijf kan in beslag genomen worden, zoals computers, geld, gsm’s, auto’s,…

De maatregel is tijdelijk en loopt zolang de inbeslagname niet wordt opgeheven door het openbaar ministerie, de onderzoeksrechter of een rechtbank. Pas als een rechtbank die goederen verbeurd verklaart, verliest de eigenaar de eigendomstitel over die goederen. In de periode van beslag worden de goederen in het gerechtsgebouw, een loods of bv. bij een takeldienst (auto’s) bewaard. Wanneer tijdens een onderzoek zaken in beslag worden genomen zal de politie hiervan steeds een proces-verbaal opstellen en zal een speciaal document (roze formulier) bij het dossier gevoegd worden met daarop de gedetailleerde opsomming. Tegen 20 juni moet de rechter beslissen wat er met de juwelen moet gebeuren. (LSi)