‘Waanzinnige excursie’ en bizar schietincident leveren Oostendenaar zware celstraf op: “We leven hier niet in de Far West”

Onder invloed van cocaïne schoot Oostendenaar Islam D. (30) dwars door de vloer ei zo na zijn onderbuurvrouw neer, om daags nadien met zijn kompanen Eeklo op stelten te zetten in een wagen vol schietklare pistolen. Dat levert hem nu dertig maanden cel op. “Het leek wel een Tarantino-film”, sneerde de procureur.

Op 30 maart vorig jaar rukte de politie Meetjesland Centrum uit voor een vermeende ontvoering in de Roze in Eeklo. Een getuige had gezien hoe iemand er hardhandig in een voertuig was geduwd. Na seining werd de auto aangetroffen op de Markt van Eeklo. Twee meter voor het voertuig lag een geladen pistool. En ook in het voertuig werden twee geladen vuurwapens aangetroffen. Twee van de drie pistolen bleken schietklaar.

Ripdeal

Aan het stuur van de wagen zat Zhorik A., een 29-jarige Armeniër uit Oostende. Hij werd vergezeld door Oostendenaar Mohamed B. (32), Middelkerkenaar Jay D. (26) en de Tsjetsjeense Oostendenaar Islam D. (30). Naar eigen zeggen hadden ze cocaïne gebruikt en hoopten ze in Eeklo de ex-vriendin van Islam D. tegen het lijf te lopen. De Tsjetsjeen beweerde dat hij ‘al dollend’ in de auto was getrokken door zijn maten en tijdens de rit in de lucht had gevuurd.

Volgens de procureur was er wellicht sprake van een ripdeal. In de wagen lag immers een zakje cocaïne en op de plaats van de vermeende ontvoering werd een sporttas aangetroffen met 734 gram drugs en een luchtdrukgeweer. “Met hun waanzinnige excursie zorgden deze Oostendenaars voor een bewogen dag in Eeklo. En dat terwijl de inwoners daar al het minst fier zijn op hun gemeente”, sneerde procureur Mike Vanneste.

Testschot?

Vanneste besloot de feiten in niet-chronologische volgorde uiteen te zetten. “En dat is niet de enige gelijkenis met de films van Quentin Tarantino”, verwees hij met een knipoog naar wat er zich daags vóór de ‘excursie’ had afgespeeld op het appartement van Islam D. in Oostende. “Bij wijze van ‘test’ schoot hij met zijn pistool los door de vloer”, ging de procureur verder. “De kogel boorde zich naast het bed van de onderbuurvrouw in de vloer. Gelukkig was ze niet in haar slaapkamer, of anders stonden we misschien voor het hof van assisen. Ik vraag een duidelijk signaal, want we leven hier niet in de Far West.”

Naar eigen zeggen loopt D. met een pistool rond sinds hij in februari 2023 zélf werd neergeschoten in Oostende. “Maar hij kan er niet goed mee werken”, pleitte advocaat Vincent Christiaens. “Het was geen test. Het wapen ging per ongeluk af. Hij is meteen zijn excuses gaan aanbieden en vergoedde de schade aan haar plafond.” Volgens de verdediging waren de mannen paranoïde door hun cocaïnegebruik en het eerdere schietincident.

Vonnis

Islam D. kreeg donderdag dertig maanden effectieve celstraf. Mohamed B. en Jay D. werden tot twintig maanden cel veroordeeld, Zhorik A. bij verstek tot een jaar effectief. De tante van A. kreeg zes maanden cel met uitstel. In haar woning werden een taser en een alarmpistool aangetroffen. (AFr)