Waalse vrouw krijgt celstraf nadat ze vier keer tabak stal in Colruyt

Een 24-jarige vrouw uit het Waalse La Louvière heeft vier maanden cel en 1.200 euro boete gekregen voor meerdere diefstallen in de Colruyt van Koksijde en Veurne. Telkens stopte de vrouw tabak en drank onder haar kledij.

De 24-jarige vrouw stuurde haar kat naar de rechtbank van Veurne waar haar proces dus bij verstek werd behandeld. “In januari van dit jaar ging ze viermaal langs in Colruytvestigingen hier in de buurt”, sprak de procureur. “Driemaal passeerde ze in Koksijde en eenmaal in Veurne. Telkens stal ze verschillende sigaretten en drank en verborg die onder haar kledij om zo ongemerkt naar buiten te gaan. Op 4 februari probeerde ze dat opnieuw maar toen werd ze op heterdaad betrapt waarna ze ook herkend werd op camerabeelden van de eerdere diefstallen. Voor dit laatste feit wordt ze echter niet vervolgd. De vrouw ging niet in op de vraag tot verhoor en dus weten we niet waarom ze deze feiten pleegde.” Er werd haar vier maanden cel en 1.200 euro boete opgelegd. (JH)