Waals duo riskeert twintig maanden cel voor inbraken in vakantiehuisjes in Bredene

Twee Waalse twintigers riskeren voor de Brugse strafrechtbank elk twintig maanden effectieve celstraf voor twee inbraken en twee pogingen daartoe op camping Zeewind II in Bredene.

Halfweg februari veroorzaakten inbrekers heel wat schade in een vissershuisje op camping Zeewind II in Bredene. De daders gingen er ook aan de haal met een fles whisky, een fles gin en een grote hoeveelheid bier. Op dezelfde camping werd ook in gebroken in een stacaravan. Bij twee andere stacaravans bleef het bij een poging. Op basis van camerabeelden kwam Sacha D. (22) uit Bergen in het vizier al dader. De twintiger kende de camping omdat zijn grootmoeder er een huisje had. Bovendien werden zijn vingerafdrukken aangetroffen in een van de opengebroken caravans.

In maart werd D. geklist in Wallonië. Hij verklaarde dat hij na zijn vrijlating uit de gevangenis naar de nachtopvang in Charleroi trok. Omdat die volzet was besloot hij naar Bredene af te zakken. De jongeman werd in het verleden al veroordeeld voor diefstal en zit momenteel terug in de cel voor inbraak. Op de camping werd hij vergezeld door Bryan D. (20) uit Charleroi. Hij was ook te zien op de camerabeelden en zijn vingerafdrukken werden aangetroffen. Toch ontkende hij zijn betrokkenheid. Hij kwam evenwel niet opdagen voor het proces.

Drugsverslaving

De advocaat van Sacha D. stelde dat zijn cliënt met een drugsverslaving kampt. “Hij zit in een straatje zonder einde”, pleitte meester Koen Blomme. “Hij geeft de inbraken toe maar ontkent een van de twee pogingen. Die schrijft hij toe aan zijn kompaan.” Meester Blomme vroeg een straf met probatievoorwaarden. De uitspraak volgt op 26 januari.

