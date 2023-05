Waals duo krijgt celstraf met uitstel voor resem inbraken in caravans op campings in Bredene

Twee twintigers uit Namen hebben voor de Brugse rechtbank celstraffen met uitstel gekregen voor inbraken op drie campings in Bredene.

Een bewoner van camping Astrid in Bredene verwittigde in oktober vorig jaar de politie. De man had in een aanpalende caravan lawaai gehoord hoewel die al een tijdje leeg stond. De politie kwam ter plaatse en kon Dorian V. (22) op heterdaad betrappen. De jonge Waal had een televisietoestel, een speaker en enkele kabels in een donsdeken gewikkeld. Onderzoek wees uit dat V. in twee andere caravans op de camping eerder al twee televisietoestellen en ene digibox had gestolen.

Nog twee inbraken

De buit werd aangetroffen in een caravan waar Dorian V. en zijn kompaan Sacha D. (22) verbleven. De caravan bleek eigendom van de oma van Sacha D. Zij wees haar kleinzoon aan als de vermoedelijke dader. Later konden de jongelui ook nog gelinkt worden aan twee inbraken in caravans op de campings Duinenzicht en Metsu in Bredene. Daar werden onder meer fietstassen, een zaklamp en een pot choco gestolen.

Sacha D. kreeg begin dit jaar al twintig maanden cel voor gelijkaardige feiten. In het huidige dossier kreeg hij dinsdag een jaar celstraf met uitstel. Dorian V. kreeg twaalf maanden celstraf met uitstel. (AFr)