Waal staat riskeert werkstraf voor weerspannigheid na caféruzie in Oostende: “Hij wou niet in het Nederlands worden aangesproken”

Een 30-jarige man uit Hoei riskeert in de Brugse rechtbank een werkstraf voor weerspannigheid tegenover de politie.

Op 24 juni 2020 maakte Y.R. amok in een Oostends café. De man werd aan de deur gezet maar bleef agressief tekeer gaan. Bij zijn arrestatie sloeg hij wild op zich heen en schopte hij naar een agent. “Hij was duidelijk onder invloed van drugs”, stelde procureur Lode Vandaele.

“Hij verklaarde in zijn verhoor dat hij er problemen mee had dat de cafébaas hem aansprak in het Nederlands, terwijl hij dat niet verstaat.”

Niet verwonderd

Omdat Y.R. de minnelijke schikking van 150 euro niet betaalde werd hij voor de rechtbank gedaagd. “Ik heb die minnelijke schikking nooit ontvangen en heb mij ook niet verzet bij mijn arrestatie”, stelde hij daar.

De rechter gaf hem een veeg uit de pan: “U moet niet verwonderd zijn dat er aan de kust Nederlands wordt gesproken. In Portugal moet ik ook niet verwachten dat ik in het Nederlands wordt aangesproken.”

Y.R. liep in 2012 en 2016 al veroordelingen op voor diefstal. De uitspraak volgt op 3 februari.

(AFr)