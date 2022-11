Waal die wielertoerist achtervolgde en zwaar afranselde in Middelkerke riskeert jaar cel

Een 54-jarige Waal riskeert voor de Brugse strafrechtbank een jaar celstraf met uitstel voor zware verkeersagressie in Middelkerke.

Op 3 juli vorig jaar kwam het op een parking in Middelkerke net niet tot een aanrijding tussen een wielertoerist en de wagen van M.S., een 54-jarige man uit Walcourt bij Namen.

Achtervolging

Om de bestuurder te waarschuwen tikte de wielertoerist met zijn hand op de koffer van diens wagen. Dat had de man beter niet gedaan want M.S. begon de fietser prompt te achtervolgen en sneed hem tot drie keer toe de pas af. “Het was jagen op een konijn in een open veld”, getuigde het slachtoffer.

Uiteindelijk dreef M.S. het slachtoffer op een voetpad in het nauw. Hij stapte uit en gaf de fietser twee harde vuistslagen in het gezicht. Terwijl het slachtoffer op de grond lag gaf M.S. hem nog twee klappen en volgens getuigen schopte hij hem ook meermaals tegen het hoofd.

Zinloze verkeersagressie

“Dit was schandalige, zinloze verkeersagressie”, fulmineerde procureur Mike Vanneste. Het slachtoffer was tien dagen volledig werkonbekwaam. “Door deze wegbarbaar heeft mijn cliënt nog altijd schrik om de baan op te gaan”, aldus zijn raadsman.

De beklaagde kwam zich zonder advocaat verantwoorden en hield er een andere versie van de feiten op na. “Ik heb die fietser enkel achtervoldt omdat ik zijn identiteit wou te weten komen”, beweerde hij.

“Hij stelde zich zelf erg agressief op. Ik ben immers geen gewelddadig persoon. Ik kom al 40 jaar op vakantie in Middelkerke en had nog nooit problemen.” M.S. plaatste ook vraagtekens bij de verklaringen van de getuigen. “Mocht ik veertien keer hebben geschopt, zoals ze beweren, dan was die man dood.” De uitspraak volgt op 8 december. (AFr)