Vrouw ziet 100.000 euro van rekening verdwijnen: Brugse geldezels krijgen tot tien maanden cel

Drie Bruggelingen zijn schuldig bevonden aan witwas-activiteiten voor een phishingbende, die een vrouw 100.000 euro lichter maakte.

In het najaar van 2019 kreeg het slachtoffer een phishingmail met de melding dat haar bankkaart verlopen was. De vrouw klikte op een link waarna ze liefst 100.000 euro van haar rekening zag verdwijnen. Iets meer dan 7.000 euro van het gestolen bedrag kwam op de rekening terecht van Bruggeling D.B. (35) en zijn toenmalige vriendin A.D. (31). De bank rook echter onraad en kon het geld blokkeren vooraleer het werd doorgesluisd naar de phishingbende.

Onderzoek wees uit dat de bankkaart van het koppel via L.C. (20) bij de bende was terechtgekomen. De jonge vrouw was via Snapchat in contact gekomen met een man, die haar snel geldgewin beloofde in ruil voor haar bankkaart. L.C. zag dit niet zitten maar bracht de man wel in contact met D.B. en A.D. “Zij dachten dat hun kaart gebruikt zou worden om bitcoins vrij te maken”, pleitte advocaat Mathieu Langerock. “Zij wisten helemaal niet dat het om phishing ging.”

Ook L.C. vroeg de vrijspraak. “Zij was amper 18 jaar en wist niet dat meewerkte aan een misdrijf”, stelde advocate Annelien Welvaert. De rechter achtte de drie toch schuldig gaf A.D. en D.B., die eerder al veroordelingen opliepen voor diefstal en drugsfeiten, tien maanden cel. L.C. kreeg geen straf opgelegd, maar mocht ze nieuwe feiten plegen kan dat alsnog. (AFr)