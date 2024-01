Vrouw wordt van trein gezet omdat ze tienrittenkaart niet invulde en geeft conducteur kwalijke duw

Een 45-jarige vrouw uit Ieper riskeert een celstraf van vier maanden omdat ze een treinconducteur een duw gaf in Wervik. Ze werd van de trein gezet omdat ze geen geldig vervoersbewijs had. Er wordt een schadevergoeding van bijna 10.000 euro gevraagd.

Omdat een 45-jarige vrouw uit Ieper naar eigen zeggen geen balpen had om haar tienrittenkaart in te vullen, vroeg ze die op 19 april 2021 dan maar aan de treinconducteur. Omdat de trein al onderweg was, kreeg de vrouw in Menen echter de boodschap dat ze toch een ticket moest kopen.

Wanneer ze dat weigerde, maande de conducteur haar daarop aan af te stappen in het station in Wervik. Ze zou daarbij ook de tienrittenkaart hebben afgepakt. Op het perron gingen de poppen aan het dansen. “Er ontstond een schermutseling, waarbij ze aan de riem van de conducteur trok. Daarbij is ze gevallen”, aldus de advocaat van NMBS.

Vier maanden cel en boete

De vervoersmaatschappij vroeg een schadevergoeding van 1.720 euro, onder meer voor de vertraging en de personeelskosten. “Omdat de conducteur te emotioneel was, moesten we een buddy ter plekke vragen.”

De werkgever van de vrouw eiste dan weer een schadevergoeding van 8.171,51 euro. De vrouw zelf hield het bij een voorlopige som van 1 euro. “Ze was ruim twintig dagen werkonbekwaam door de kneuzingen die ze opliep. Op vandaag heeft ze nog steeds problemen met haar schouder. De pijn wordt zelfs erger. ”

Het Openbaar Ministerie achtte dat er weinig discussie was en eiste een celstraf van vier maanden en een boete van 800 euro. De beklaagde gaf verstek op de zitting woensdagmorgen. Een uitspraak volgt op 21 februari. (JDr)