Vrouw vrijgesproken van vermeende vervalsing arbeidscontract om meer geld te verdienen

Een 43-jarige vrouw uit Koksijde is door de strafrechter in Veurne vrijgesproken valsheid in geschrifte en oplichting tegenover haar vroegere baas van een interieurzaak. De vrouw zou haar arbeidscontract vervalst hebben om zich meer loon uit te keren maar volgens de rechter was er te veel twijfel.

De 43-jarige I.V. werkte als sinds november 2012 in de zaak in Middelkerke dat gespecialiseerd is in binnen- en buitendeuren. Aanvankelijk werkte de vrouw maar vier uren per week in de zaak, maar ze werd gevraagd om voortaan 28 uren te werken.

“Ze ging akkoord maar wat hij niet wist is dat I.V. zelf het contract opstelde en daarbij haar uurloon wijzigde zodat ze 2.400 euro bruto per maand zou verdienen”, zei de advocaat van haar ex-baas.

Te weinig bewijs

“Daarvoor heeft ze de handtekening van F. op het contract vervalst. Pas in juli 2019 kwam het bedrog via de boekhouder uit en werd ze op staande voet ontslagen. Wij vragen 39.000 euro teveel betaald loon terug en een morele schadevergoeding van 2.500 euro.”

Daar was volgens I.V. niets van aan. “Het contract werd opgesteld door Securex op vraag van I.V., met de gegevens die ze mailde vanop het mailadres van de zaak. Er is geen sprake van vervalsing.” De rechter oordeelde uiteindelijk dat er te weinig bewijzen waren en sprak I.V. vrij.

