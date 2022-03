Vrouw veroordeeld als ‘geldezel’ bij aftroggelen geld bejaarde vrouw uit Koksijde

Een vrouw uit Stekene is als ‘geldezel’ veroordeeld tot acht maanden cel en 800 euro boete na informaticafraude. Ze leende haar bankrekening uit aan internetoplichters die een vrouw uit Koksijde 2.741 euro aftroggelden.

Op 16 februari vorig jaar kreeg een vrouw uit Koksijde plots een mail die van de overheid leek te komen. “De mail was echt en er was geen wantrouwen bij K.”, sprak haar advocaat. “Er werd gezegd dat de vrouw nog recht had op een aantal premies maar daarvoor haar bankgegevens moest invullen. Alles leek echt en dus voerde K. de gevraagde handelingen uit. Ze logde in met haar bankgegevens en alles leek normaal te zijn. Maar plots was ze afgemeld waardoor ze dacht dat er een probleem was. Daarom logde ze voor een tweede keer in. Pas nadien merkte ze dat er in totaal 2.471 euro van haar rekening werd geschreven. We vragen dat geld terug.”

Bankkaart verloren

Enkel een vrouw uit Stekene moest zich verantwoorden maar liet verstek gaan. “Zij speelde moneymule voor de internetoplichters en liet haar rekening gebruiken om het geld te ontvangen”, sprak de procureur. “De vrouw zegt zelf van niets te weten en volgens haar maakten de oplichters gebruik van haar bankkaart die ze in maart of april vorig jaar verloren was. Daar deed ze pas veel later aangifte van. De feiten dateren echter al van februari. Haar verhaal is dan ook compleet ongeloofwaardig.” Ze moet de vrouw uit Koksijde het geld nu terugbetalen. (JH)