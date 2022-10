Vrouw uit Torhout die voordeur ex-vriend in brand stak krijgt jaar gevangenisstraf voor drugsbezit

De 26-jarige vrouw die begin september brand stichtte aan de voordeur van haar ex in Torhout heeft een jaar effectieve celstraf gekregen voor drugsbezit. Het openbaar ministerie had negen maanden cel gevraagd.

In de winter van 2021 werd A.L. zowel in Oudenburg als in Ichtegem betrapt op bezit van speed. Volgens procureur Mike Vanneste woog de Torhoutse op dat moment amper 40 kilogram. “Ze verklaarde dat ze al sinds haar veertiende heroïne, cannabis en cocaïne gebruikt”, stelde hij. “Een opname zag ze evenwel niet zitten omdat ze haar hond niet kon meenemen.”

Wraak

A.L. belandde begin september in de gevangenis nadat ze in de Vanhullestraat in Torhout de voordeur en brievenbus van haar ex-vriend in brand stak. Die feiten zou ze uit wraak hebben gepleegd omdat haar ex haar nieuwe vriend had aangevallen. Daarbij zou hij zelfs in zijn mond hebben geürineerd. “Mijn cliënte kampt met een bipolaire stoornis en kiest telkens voor de verkeerde partners”, pleitte meester Jelle Dejaegher. “Ze is bereid om voorwaarden te volgen. Al heeft ze niet veel zin om haar hond achter te laten.”

Prioriteiten

Volgens de rechter moet A.L. dringend prioriteiten leren stellen. “Het heeft geen zin om voor een hond te zorgen als je niet voor jezelf kan zorgen”, stelde hij streng. Naast een effectieve celstraf van een jaar legde hij de vrouw ook een geldboete op van 8.000 euro, waarvan 1.600 euro effectief.