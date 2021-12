Vrouw uit Staden incasseert 30.000 euro aan uitkeringen terwijl ze cocaïne dealt

Een 32-jarige vrouw uit Staden riskeert in de Brugse rechtbank 80 uren werkstraf voor uitkeringsfraude. S.P. ontving bijna 30.000 euro aan uitkeringen, terwijl ze ook drugs verkocht.

Op 11 augustus vorig jaar werden S.P. en haar toenmalige vriend in de Kortrijkse rechtbank schuldig bevonden aan grootschalige drugshandel. De vrouw kreeg twee jaar cel, een geldboete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 50.000 euro. Tijdens het onderzoek kwam echter aan het licht dat S.P. bijna 30.000 euro aan ziekte- en werkloosheidsuitkeringen ontving terwijl ze cocaïne en heroïne verkocht.

In strijd met mensenrechten

Volgens de arbeidsauditeur had de vrouw bij de RVA en het RIZIV moeten melden dat ze een een verdienste had naast de uitkeringen die ze ontving. De advocaat van P. zag dit evenwel anders en vroeg de vrijspraak. “Een veroordeling zou in strijd zou zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens”, stelde meester Michiel Hoet.

“Dat verdrag stelt dat een verdachte niet verplicht kan worden om zichzelf te beschuldigen. En mocht mijn cliënte haar activiteiten als dealer gemeld hebben, zou dat wel degelijk het geval zijn geweest zijn. Ze wist trouwens totaal niet dat ze geen recht had op die uitkeringen.”

Volgens meester Hoet is het fraudeproces een uitloper van een heel donkere periode uit het leven van P. “Ze liet zich door haar vriend meeslepen om drugs te verkopen. Ze was zelf verslaafd en gebruikte de winsten om haar eigen gebruik te financieren. Eigenlijk wou ze dat haar vriend ermee stopte.” De rechter doet uitspraak op 14 januari.

(AFr)