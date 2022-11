Vrouw uit Roeselare krijgt opnieuw 40 maanden cel omdat ze het stelen en bedriegen niet kan laten

Een 42-jarige vrouw uit Roeselare is ook in beroep veroordeeld tot 40 maanden cel voor een hele resem diefstallen. Ze viseerde telkens vrienden, collega’s of partners.

Op 30 maart 2019 werden in de locker van Stefanie G. in een Zedelgems bedrijf gestolen bankkaarten, rijbewijzen en identiteitskaarten aangetroffen. De politie werd verwittigd en onderzoek wees uit dat de Roeselaarse geregeld portefeuilles ontfutselde bij vrienden, partners of collega’s in onder meer Brugge, Jabbeke en Oostkamp.

Met de bankkaarten haalde ze geld af en met de identiteitskaarten sloot ze gsm-abonnementen af. G. zou ook het uurwerk van een vriendin hebben gestolen, evenals twee wagens. Een van de auto’s – een Audi A6 – dook later terug op aan de woning van het slachtoffer in Oostkamp. De nummerplaten bleken verdwenen. De vrouw zou ook ten onrechte 3.000 euro wezentoeslag hebben geïnd. Ze kreeg in Brugge 40 maanden cel, maar ging in beroep. Veel van de beschuldigingen wees ze af als pesterijen of wraak van ex-partners en daarvoor vroeg ze de vrijspraak. De wezentoeslag zou ze hebben gekregen, net als het horloge. De auto’s zou ze dan weer met toestemming hebben mogen geleend. Haar advocaat vroeg een straf met uitstel onder voorwaarden. “Ze is autistisch en wil zich laten begeleiden. Bovendien is ze lasser, en kan ze zo weer aan het werk.”

Maar voor de procureur-generaal was de maat vol. “Dat is nu al van in 1999 dat wij last hebben met u: dus meer dan twintig jaar! Je hebt al genoeg straffen met uitstel gekregen.” Hij vorderde liefst 78 maanden cel. “Dat zijn 39 maanden voor alle diefstallen en eerlijkheidsmisdrijven, maar maal twee omdat je in wettelijke herhaling bent!”, legde hij uit. “Als vertegenwoordiger van de maatschappij ben ik het beu na meer dan 20 jaar. Als wij u loslaten, is het prijs en daarom wil ik u zo lang mogelijk in de gevangenis.” Zover kwam het niet. Het hof bevestigde de straf van 40 maanden effectief en door de onmiddellijke aanhouding blijft ze ook in de cel. (OSM)