Vrouw uit Roeselare deelt in bingowinst maar overvalt toch nog weldoener

Ze had al 50 euro gekregen van de winst die een vrouw op café in Roeselare op de bingo had vergaard, maar dat weerhield een 25-jarige vrouw uit Roeselare er niet van even later haar wilde weldoener op straat te overvallen. Het slachtoffer kwam ten val en liep een bekkenbreuk op.

Op 24 januari 2023 zaten Lore N. (25) en haar vriend Axel J. (23) net als het slachtoffer op café. Het slachtoffer won 500 euro op de bingo. Het koppel drong erop aan met die winst samen met hen verder te spelen.

Achtervolging

De vrouw weigerde, maar gaf het koppel wel elk 50 euro. Toen ze het café verliet, zette Lore N. evenwel de achtervolging in. In de Zuidstraat trok ze hardhandig de handtas van het slachtoffer van de schouder en ging er met de rest van de bingowinst vandoor.

Ze vertelde aan haar vriend wat er was gebeurd en gaf het geld af. Het slachtoffer kwam ten val en liep een bekkenbreuk op.

Impulsieve reactie

“De overval getuigt van weinig respect”, vond de openbare aanklager. Het vorderde een celstraf van 9 maanden voor N. en van 4 maanden voor de heling van J.

“Het was een impulsieve, domme reactie”, aldus het koppel. Lore N. vroeg een werkstraf te mogen uitvoeren. Ze kampt met psychische problemen. Haar vriend hoopte er zonder straf vanaf te kunnen komen. Vonnis op 26 april. (LSi)