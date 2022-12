Vrouw uit Pittem krijgt twee jaar cel voor oplichtingen via tweedehandssites: “Ik deed het uit luiheid”

Een 27-jarige vrouw uit Pittem is voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan schriftvervalsing, loondiefstal en 24 oplichtingen via tweedehandssites. Gwen T. had een opvallende uitleg voor haar gesjoemel. “Ik deed het uit luiheid en om niet te moeten werken”, verklaarde ze.

Tussen december 2018 en mei 2020 maakte Gwen T. ruim 5.500 euro buit met 24 gelijkaardige oplichtingen. Ze ging telkens op dezelfde manier tewerk. Ze bood op tweedehandssites allerhande spullen, zoals smartphones, te koop aan. Ze inde het geld maar bezorgde de producten niet. “Ze had die zelfs nooit in haar bezit”, verduidelijkte procureur Jochen van Aalst. Bij meerdere feiten gebruikte de vrouw de identiteitskaart van iemand anders.

Ook schriftvervalsing

Maar daar bleef het niet bij. Als winkelverantwoordelijke van Zest Fresh Juice Bar in het station van Brugge moest T. regelmatig cash inkomsten naar de bank brengen. Twee weken lang stopte ze het geld in eigen zakken, in totaal zo’n 7.500 euro. Ook van schriftvervalsing was de jonge vrouw niet vies. Aan de gerechtsdeurwaarder legde ze een vals document voor dat moest aantonen dat ze al 1.000 euro had betaald. Dat deed ze vermoedelijk om een openbare verkoop te verhinderen.

Niet op proces aanwezig

Toen de vrouw na meerdere pogingen uiteindelijk verhoord kon worden door de politie legde ze bekentenissen af. Ze had ook een opmerkelijk motief. “Ik deed het allemaal uit luiheid en om niet te moeten werken”, klonk het. Gwen T., die eerder al een correctionele veroordeling opliep, stuurde haar kat naar het proces. De procureur vroeg achttien maanden cel, maar de rechter maakte daar vrijdag twee jaar van. Aan de burgerlijke partijen moet T. in totaal ruim 9.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)