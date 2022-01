Vrouw uit Oostende treft naaktfoto’s van zichzelf aan in inkomhal appartement: ex-vriend riskeert 50 uur werkstra

Een 22-jarige man uit Bredene riskeert in de Brugse rechtbank 50 uur werkstraf omdat hij zonder toelating twee naaktfoto’s van zijn ex uithing in de inkomhal van haar appartementsgebouw. “Hij zocht online op welke straf daar op staat.”

J.G. en het tien jaar oudere slachtoffer leerden elkaar kennen op een school in Oostende. Ze begonnen in de zomer van 2019 een relatie maar die liep enkele maanden later op de klippen. G. kon dit evenwel niet verkroppen. Op 7 januari 2020 trok hij naar haar appartementsgebouw in Oostende en hing twee expliciete naaktfoto’s van haar uit op een deur in de gemeenschappelijke inkomhal. Het slachtoffer had de beelden aan J.G. bezorgd tijdens hun relatie.

Onderzoek wees uit dat G. daags voor de feiten via het internet had opgezocht welke straffen er staan op het ongewenst delen van naaktfoto’s van iemand anders. “Maar mijn cliënt was per vergissing op een Nederlandse website beland”, pleitte Stijn Catrysse, de advocaat van G. “Ik heb hem intussen de juiste informatie bezorgd.”

Wanhopig aandacht trekken

Het parket probeerde de zaak aanvankelijk via bemiddeling op te lossen, maar dat mislukte. De procureur vroeg daarom 50 uur werkstraf. De verdediging vroeg de gunst van de opschorting. “Mijn cliënt beseft dat hij over de schreef is gegaan”, ging meester Catrysse verder. “Die vrouw verbrak de relatie zonder enige uitleg en mijn cliënt bewoog hemel en aarde om te weten wat hij verkeerd had gedaan. Met die foto’s probeerde hij wanhopig haar aandacht te trekken.”

In de hoop dat het slachtoffer de foto’s meteen zou ontdekken kleefde J.G. haar deurbel vast. Maar de tape kwam los waardoor ze de foto’s pas de volgende ochtend opmerkte. J.G. ging zich uiteindelijk spontaan aangeven bij de politie. De uitspraak volgt op 17 februari. (AFr)