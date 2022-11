Vrouw uit Oostende die huis schoonouders in brand stak met behangpapier moet drankprobleem aanpakken

Een 51-jarige vrouw uit Oostende heeft voor de Brugse strafrechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor opzettelijke brandstichting in de woning van haar schoonouders. Ze moet onder meer haar drankprobleem aanpakken.

Op 5 september vorig jaar snelden de hulpdiensten naar een woningbrand in de Laurierstraat in Stene. Bij hun aankomst zat M.T. (51) op haar knieën op straat, huilend en met een aansteker in haar handen. Ze had duidelijk gedronken en bekende dat ze het behangpapier in de slaapkamer van de muren had getrokken en in brand gestoken. De vlammen waren overgeslagen op een zetel de veranda. De woning liep zware schade op en werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

Het huis is eigendom van de schoonouders van M.T., die er woont met haar zoon en partner. De avond van de feiten hadden M.T. en haar man een zware ruzie waarna die laatste samen met hun zoon naar zijn moeder was getrokken. Toen de vrouw het huis in brand had gestoken, belde ze naar haar man om te zeggen wat ze gedaan had.

“Ze is zelf heel hard geschrokken van wat er gebeurd is”, pleitte de advocate van M.. “Ze kampte met een depressie en de vlucht in alcohol. Pas na de brandstichting zag ze in dat ze een drankprobleem had.” Na een maand voorhechtenis liet M.T. zich opnemen in de psychiatrie. Ze is nog steeds samen met haar partner.

De rechtbank hield rekening met haar blanco strafregister en legde haar dinsdag twee jaar voorwaardelijke celstraf op. De vrouw kreeg onder meer een drankverbod en moet zich verder laten behandelen voor haar verslaving. (AFr)