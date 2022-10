Vrouw uit Middelkerke staat terecht voor messteken, maar beweert dat partner in eigen borst en rug stak

Een 54-jarige vrouw uit Middelkerke heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen. Marie G. beweert echter dat haar toenmalige partner zichzelf messteken in de borst en de rug toebracht. Het openbaar ministerie vorderde een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

De beklaagde belde op 26 september 2020 zelf naar de politie van Middelkerke. Ze beweerde dat haar partner haar bij de keel had gegrepen. Het slachtoffer verklaarde echter dat hij zelf weggevlucht was omdat G. hem in de rug en de borst had gestoken. Terwijl ze stond te koken zou ze tijdens een hoogoplopende discussie uitgehaald hebben met een steakmes.

Alcoholmisbruik

Marie G. gaf toe dat ze naar het mes greep, maar dat was naar eigen zeggen enkel omdat haar partner haar juwelen wilde afnemen. Er was ook ruziegemaakt omdat hij met haar bankkaart bier zou gekocht hebben.

Door alcoholmisbruik was er volgens haar advocaat meer discussie dan liefde binnen het koppel. “De politie is heel vaak gebeld. Ook die avond zit je eigenlijk met verklaringen van twee dronkaards”, aldus meester Frederick Spaey.

Krassen op arm

De verdediging vroeg de vrijspraak en pleitte dat het vermeende slachtoffer zelf de twee ondiepe messteken moet hebben toegebracht. In theorie is dat trouwens ook volgens de wetsdokter niet uitgesloten.

“Ze zou toch niet zelf de politie bellen als ze net iemand gestoken heeft?”, aldus meester Spaey. Anderzijds was de deskundige van oordeel dat G. de krassen op haar eigen arm zeker zelf moet hebben aangebracht.

Stalking

Na de feiten werd de beklaagde in eerste instantie voorgeleid op verdenking van poging tot doodslag. De onderzoeksrechter besliste toen om haar onder voorwaarden vrij te laten.

Ondertussen zou ze haar alcoholprobleem aangepakt hebben, terwijl haar ex-vriend nog steeds zou drinken. Bovendien zou ze volgens de verdediging door hem gestalkt worden. Vonnis op 3 november.