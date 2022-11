Vrouw uit Middelkerke krijgt voorwaardelijke celstraf voor messteken aan partner

Een 54-jarige vrouw uit Middelkerke heeft voor de Brugse rechtbank acht maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor messteken aan haar partner. Ze beweerde dat het slachtoffer de verwondingen bij zichzelf had toegebracht.

Op 26 september 2020 kwam het eens te meer tot een zware ruzie tussen M.G. en haar toenmalige partner in hun studio in Middelkerke. De man eiste enkele juwelen terug die hij haar cadeau had gedaan. Hierop nam de vrouw een steakmes van de tafel en stak ze haar partner in de borst en rug. Het slachtoffer kon M.G. ontwapenen en vluchtte via het raam naar buiten.

Krassen op de armen

Nog diezelfde dag stapte M.G. zelf naar de politie. Ze beweerde dat haar partner haar bij de keel had gegrepen en toonde krassen op haar armen. De politie trok vervolgens naar het slachtoffer, die twee steekwonden vertoonde. Hij verklaarde dat hij schrik had van zijn vriendin als ze alcohol had gedronken. G. gaf toe dat ze naar het mes greep omdat het slachtoffer haar juwelen zou hebben willen stelen.

Volgens de verdediging was er door alcoholmisbruik bij allebei meer ruzie dan liefde binnen de relatie. Tijdens het proces beweerde M.G. dat het slachtoffer de ondiepe messteken bij zichzelf had toegebracht. “De wetsdokter kon dat niet uitsluiten”, stelde haar advocaat Frederick Spaey. “Haar vriend had er trouwens in het verleden al mee gedreigd zichzelf iets aan te doen.”

Aanpak drankprobleem

De rechtbank hechtte evenwel geen geloof aan dit verhaal en wees op het feit dat het volgens de wetsdokter vaststaat dat M.G. de krassen op haar armen bij zichzelf had aangebracht. De vrouw zou intussen haar drankprobleem hebben aangepakt. (AFr)