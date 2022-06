Vrouw uit Kortemark sjoemelt met urinetesten en krijgt alsnog vier jaar effectief voor aandeel in drugszaak rond notoir bordeel

Een 31-jarige vrouw uit Kortemark heeft voor de Brugse rechtbank alsnog vier jaar effectieve celstraf gekregen voor haar betrokkenheid in het drugsdossier rond het voormalige bordeel Club Elckerlyc in Pittem. De vrouw had die straf in 2016 met uitstel opgelegd gekregen, maar ze kwam haar voorwaarden niet na.

In november 2012 en 2013 werden huiszoekingen uitgevoerd in Club Elckerlyc, het voormalige bordeel langs de Brugsesteenweg in Pittem. In een put in de tuin van de beruchte club troffen de speurders in een koelbox drie kilogram speed en een aanzienlijke hoeveelheid cannabis aan. Bij de Poperingse kompaan van zaakvoerder Johan V. (55) vond de politie nog eens 2.700 xtc-pillen en drie kilogram cannabis.

Johan V. was lang niet aan zijn proefstuk toe. Sinds 1994 rijgt hij de jarenlange celstraffen aaneen voor drugsfeiten. Hij was zelfs ooit betrokken bij de smokkel van 72 kilogram cocaïne via een Colombiaanse bananenboot. Voor de drugs in de tuin van zijn bordeel kreeg hij in 2016 zeven jaar effectieve celstraf opgelegd. In beroep werd die straf herleid tot vier jaar cel. Zijn kompaan, P.A., kreeg vijf jaar cel.

S.D. (31), de toenmalige vriendin van P.A., kreeg vier jaar voorwaardelijke celstraf voor haar betrokkenheid in het dossier. Maar de vrouw uit Kortemark hield zich helemaal niet aan haar voorwaarden. Zo sjoemelde ze met haar urinetesten. De urine zou afkomstig zijn geweest van haar schoonzus, maar die ontkende dit met klem. De rechter hechtte daar evenwel geen geloof aan en trok de voorwaarden van S.D. weer in. (AFr)