Vrouw uit Koksijde trapt mannen in de teelballen en riskeert zes maanden cel

Een vrouw uit Koksijde moest zich bij de strafrechter in Veurne verantwoorden wegens partnergeweld tegen haar vriend. Ze sloeg de man meermaals en trapte hem hard in zijn teelballen. Daarna nam ze een mes om zichzelf te verwonden zodat haar vriend de schuld zou krijgen. “Maar gelukkig had een buurman alles zien gebeuren”, sprak de advocaat van het slachtoffer.

De vrouw uit Koksijde verblijft al meer dan tien jaar in België en is intussen genaturaliseerd. Op vakantie leerde ze M. kennen die haar volgde naar België en met wie A.D. sinds een jaar een relatie heeft. Op 1 januari liep het thuis echter uit de hand. “Ze had op de GSM van M. een filmpje gevonden waarop hij stond te dansen met de buurvrouw”, sprak de advocaat van M.

“Daarop werd ze woedend, deelde hem een reeks klappen uit en stampte hem hard in de teelballen. Vervolgens nam ze een mes en sneed er zichzelf mee, wellicht om nadien de schuld bij M. te kunnen leggen. Maar die was gelukkig op dat moment net alles beginnen filmen en ook de buurman was getuige.”

De man vraagt een schadevergoeding van 1.000 euro.

Schijnhuwelijk

De procureur eiste zes maanden cel met uitstel voor A.D. “We vinden de feiten jammer maar dat hij nu nog eens 1.000 euro durft te vragen is enorm wrang. Hij is naar hier gekomen enkel om van haar te profiteren. Hij werkte niet en leefde op haar kap terwijl hij wel de bloemetjes ging buitenzetten. Hij was wellicht enkel bij haar om het tot een schijnhuwelijk te laten komen om zelf de nationaliteit te kunnen verkrijgen.”

Vonnis op 8 juli. (JH)