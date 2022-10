Vrouw uit Koksijde sleept eigen notaris voor de rechter maar die deed volgens commissie niets fout

Een vrouw uit Koksijde heeft haar notaris voor de rechter gesleept omdat die volgens haar zonder haar medeweten 51.600 euro achterhield bij de afrekening na de verkoop van een huis. Het openbaar ministerie vraagt zelf de vrijspraak voor de notaris.

De ruzie tussen N. uit Koksijde en notaris C. kent al een hele voorhistorie. Alles gaat terug tot 2019 toen de vader van N. overleed en die geen testament had achtergelaten. Er is ruzie tussen N. en haar zus en daarom werd notaris C. aangesteld om een verdeling op te maken. Daarbij werd ook de woning verkocht voor een bedrag van 320.000 euro.

“De notaris bleef echter maar talmen met het uitbetalen van de gelden”, zegt de advocaat van N. “Er ontstond een vertrouwensbreuk waarna een nieuwe notaris aangesteld werd in 2021 en het dossier moest overgedragen worden. Daarbij had C. een afrekening gemaakt en hield hij 51.600 euro aan ereloon in. Daarvan was N. niet op de hoogte en daarom heeft ze hem gedagvaard.”

Het openbaar ministerie weerhield zich immers in de discussie en zegt dat C. strafrechtelijk niets verkeerd deed. De advocaat van C. trok fel van leer. “Het is de zoveelste procedure die de vrouw aanspant: tegen advocaten, in beroep, tegen de notaris en ze wilde zelfs de familierechter wraken”, sprak hij. “Alles is terug te brengen tot de paranoïde van die vrouw: ze denkt dat iedereen haar bedot. Toen C. de afrekening opmaakte, heeft hij dat naar alle partijen gemaild, ook naar N. Haar reactie was om drie weken later een dagvaarding uit te sturen. Zo gaan we niet met elkaar om in een maatschappij! En bovendien: de tuchtcommissie van de notarissen oordeelde al dat C. alles perfect in orde deed.” Er werd dan ook de vrijspraak gevraagd. Vonnis op 22 november. (JH)