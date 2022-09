Vrouw uit Koksijde blijft aangehouden nadat ze glas in gezicht van liefdesrivale gooide

De Veurnse raadkamer heeft de aanhouding van een 35-jarige vrouw uit Koksijde met een maand verlengd op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. De verdachte gooide een glas in het gezicht van een liefdesrivale.

De politie van de zone Westkust werd op woensdagavond 21 september opgeroepen voor een gewelddadig incident in Koksijde. Twee vrouwen kregen het op straat met elkaar aan de stok. Een 35-jarige vrouw kon wellicht niet verkroppen dat een 38-jarige vriendin een affaire zou hebben met haar vriend. Tijdens de hooglopende ruzie over het vermeende overspel werd een glas in het gezicht van de 38-jarige vrouw gegooid. Het slachtoffer liep hierbij een snijwonde in het gezicht op.

De verdachte werd ter plaatse opgepakt door de politie. Na verhoor werd ze de volgende dag door het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om haar aan te houden voor verboden wapendracht en voor opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De raadkamer in Veurne oordeelde dinsdagochtend dat ze minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.