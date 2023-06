Vrouw uit Koekelare die op één nacht 22 keer naar politie belde, krijgt vier maanden cel

Een 31-jarige vrouw uit Koekelare heeft voor de Brugse rechtbank vier maanden cel gekregen voor elektronische overlast en vernielingen.

In de nacht van 19 op 20 april vorig jaar belde T.N. in drie uur tijd liefst 22 keer naar de politie. “Hebben jullie mijn gsm al gevonden?”, raaskalde ze telkens. Volgens het parket was de vrouw duidelijk onder invloed van drugs.

500 euro schadevergoeding

Diezelfde nacht sloeg T.N. ook nog de ruit van een woning in met een lege fles sterke drank. “Zij en haar partner veroorzaakten om de haverklap problemen in Koekelare”, stelde de procureur.

T.N. kwam niet opdagen voor haar proces. De politiezone Polder stelde zich burgerlijke partij in de zaak en kreeg 500 euro schadevergoeding toegekend. “De normale werking van de politiediensten werd verstoord”, oordeelde de rechtbank. (AFr)