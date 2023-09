Vrouw uit Diksmuide vecht maand celstraf voor verboden wapen aan: “Boksbeugel is emotioneel”

Op 23 januari dit jaar werd V.C. (40) veroordeeld tot een maand cel voor verboden wapenbezit. De vrouw vecht dat vonnis nu aan. Ze betwist de feiten niet, maar geeft wel goede reden voor het bezit van de boksbeugel.

Eén maand cel en een boete van 800 euro. Geen noemenswaardige straf, maar toch wil V.C. (40) verzet aantekenen tegen het vonnis van 23 januari dit jaar.

Verboden wapenbezit

De Roeselaarse, die momenteel in Diksmuide woont, werd veroordeeld voor verboden wapenbezit nadat er een boksbeugel werd aangetroffen in haar vroegere woning. Eerder had ze de minnelijke schikking van 350 euro niet betaald.

Dat ze nu verzet aantekent, wil niet zeggen dat ze de feiten ontkent. Ze vraagt een alternatieve bestraffing, zodat al haar veroordelingen samen haar geen 3 jaar cel zouden opleveren.

Emotionele waarde

Maar er is ook een andere reden waarom ze de bestraffing aanvecht. “De gevonden boksbeugel heeft een emotionele waarde. Het is een herinnering aan haar broer die 15 jaar geleden overleed. Ze bewaart hem in een etui en zou hem nooit gebruiken.”

Vonnis op 23 oktober.