Vrouw uit Diksmuide krijgt verkeerscursus na overdreven snelheid: “Het was rechte baan en perfecte zichtbaarheid”

Een 42-jarige vrouw uit Diksmuide moet een verkeerscursus volgen nadat ze betrapt werd op overdreven snelheid in de bebouwde kom. Nochtans leek T.S. daar aanvankelijk niet zwaar aan te tillen. “Het was op een rechte baan en ik had een perfecte zichtbaarheid”, vulde ze in op het antwoordformulier.

De vrouw beging de snelheidsovertreding op 11 september vorig jaar op de N35 bij het buitenrijden van de bebouwde kom in Pervijze. T.S. drukte meteen het gaspedaal in, maar lette niet op het onbemande flitstoestel waar een rolletje in zat. Ze werd geflitst aan 89 kilometer per uur in de bebouwde kom, wat herleid werd tot 83 kilometer per uur.

Op het antwoordformulier leek ze zich eerst van geen kwaad bewust. “Er was geen verkeer, het gaat om een rechte baan en ik had een perfecte zichtbaarheid”, vergoelijkte ze.

Ze mocht het nogmaals komen uitleggen bij de politierechter. “Uiteraard weet dat dat dit geen excuus was”, sprak haar advocaat Thomas Bailleul. “Ze weet dat ze in fout is en engageert zich om de verkeerscursus te gaan volgen om bij te kunnen leren.”

De politierechter sprak over eenmalige stommiteiten. “Doe dat niet meer. Als je haastig bent dan zullen mensen die u graag zien wel wachten op u.” De vrouw kreeg de verkeerscursus opgelegd. (JH)