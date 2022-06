Vrouw uit De Panne ‘steelt’ identiteit van dorpsgenote en int geld met fictieve verkopen iPhones

Een 35-jarige vrouw uit De Panne riskeert 18 maanden cel voor oplichting door via een valse identiteit iPhones op tweedehandssites aan te bieden maar die nooit te versturen. “Ze gebruikte daarvoor mijn identiteit waardoor ik veel last kreeg. Nog steeds weet ik niet hoe ze aan mijn identiteitskaart is geraakt”, zegt slachtoffer J.

In 2019 kreeg J. uit De Panne plots een resem kwade berichten en meldingen via Facebook. Allen verweten ze de vrouw een oplichtster te zijn en vroegen ze hun geld terug. “Eerst viel ik uit de lucht”, sprak J. tegen de rechter.

“Maar al snel had ik door dat ze mij voor iemand anders aanzagen. In die periode kreeg ik ook facturen voor een op mijn naam aangegaan GSM-abonnement en een verkochte iPhone. Nadien bleek dat A.B. daarvoor verantwoordelijk is. Iemand die ik niet ken en maar twee straten van mij vandaan woont. Het is mij nog steeds een raadsel hoe ze aan een foto of mijn identiteitskaart zelf geraakt is om die contracten op mijn naam te kunnen aangaan.”

“Ik ben mijn kaart immers nooit verloren. Het heeft me uiteindelijk veel last bezorgd, ook op mijn werk. En ik moest alle slachtoffers te woord staan en veel naar de politie rijden.” J. vroeg een schadevergoeding van 3.000 euro.

Eigen financiële put dempen

Het parket opende een onderzoek en kwam bij de 35-jarige A.B. uit De Panne uit. “Het gaat om een lijvig dossier en is eigenlijk de schrik van veel mensen”, sprak de procureur.

“Die vrouw nam de identiteit van anderen over om contracten op hun naam te kunnen aangaan of om zoekertjes van iPhones op tweedehandssites te plaatsen. Dat deed ze met de valse profielen. Als de slachtoffers betaalden reageerde ze niet meer. Het gaat om een lange periode want er zijn dossiers vanuit de parketten van Doornik en Kortrijk gevoegd in deze zaak, eveneens met A.B. als beklaagde. Ik vraag 18 maanden cel.”

De advocaat van A.B. stond haar bij. “Er wordt niets meer betwist”, zei meester Jeroen Thieren. “A.B. pleegde de feiten omdat ze financiële problemen had en met het geld van anderen haar put wilde dempen. Intussen is ze schuldenvrij. We vragen een staf met uitstel onder voorwaarden zodat ze begeleid kan worden.”

Vonnis op 8 juli.

(JH)