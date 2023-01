Vrouw uit Brugge die strafblad vervalste om les te kunnen geven krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 48-jarige vrouw heeft voor de Brugse strafrechtbank tien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor schriftvervalsing. Bruggelinge A.F. vervalste haar strafblad om les te kunnen geven aan een middelbare school.

Op 22 april 2021 ging A.F. als leerkracht aan de slag in de Vrije School Haverlo, de school voor buitengewoon secundair onderwijs in Assebroek. Een goede week later kwam aan het licht dat de Bruggelinge bij haar sollicitatie geknoeid had met het uittreksel van haar strafregister. De gerechtelijke antecedenten en QR-code die op het document vermeld stonden, had ze gewist.

Eerder al veroordeeld

Het openbaar ministerie wees erop dat A.F. niet aan haar proefstuk toe was want op 13 februari 2018 werd ze voor het Gentse hof van beroep al eens veroordeeld tot vijftien maanden voorwaardelijke celstraf voor huisdiefstal en informaticabedrog. De vrouw kwam niet opdagen voor haar proces en kreeg op 17 november vorig jaar tien maanden effectieve celstraf.

Psychische problemen

A.F. tekende evenwel verzet aan tegen haar veroordeling, waardoor ze een nieuw proces kreeg. Daar betwistte de vrouw de feiten niet, maar wierp haar advocaat Dirk Vandamme op dat ze met psychische problemen kampt. Hij stuurde met succes aan op een voorwaardelijke straf. (AFr)