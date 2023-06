Vrouw uit Bredene krijgt celstraf met uitstel nadat ze dronken in taxi plast

Een vrouw uit Bredene heeft zes maanden cel met uitstel gekregen omdat ze zich flink misdragen heeft tegenover een taxichauffeur en de politie. Ze plaste eerst in de taxi van de man, schold hem daarna uit en viel nadien de opgeroepen politie aan. Ze moet zich laten begeleiden voor haar alcoholprobleem.

De vrouw uit Bredene bracht op 12 februari van dit jaar een avond door in een café in De Panne. Daarbij dronk O.S. veel te veel alcohol. “Om terug te raken naar Bredene belde de vrouw een taxi”, sprak de procureur. “Maar vrij snel nadat ze vertrokken waren begonnen de problemen. Eenmaal op de snelweg plaste ze in de taxi, schold ze de chauffeur uit voor ‘vuile type en moslim’ en bleef ze ruzie zoeken.

Met voet tegen lip

De chauffeur, die nochtans al heel wat meemaakte, was het zodanig beu dat hij de politie belde en zich op de snelwegparking in Mannekensvere parkeerde tot hun komst. Nog wou de vrouw niet uitstappen en betalen. Daarop verzette ze zich hevig toen de politie haar wou boeien, gooide zich op de grond en haalde uit met haar voet tegen de lip van een politieman. Absoluut geen fraaie toestand.”

Zowel de procureur als haar advocaat vroegen om een celstraf met uitstel onder voorwaarden. “Want ze schaamt zich enorm en wil werken aan haar problemen.” De rechter stond dat toe en legde zes maanden cel met uitstel onder voorwaarden op. Zo moet ze haar alcoholprobleem aanpakken. (JH)