Vrouw uit Bredene houdt postpakket met cosmetica achter en krijgt zes maanden cel

Een 46-jarige vrouw uit Bredene heeft in de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen voor bedrieglijke verberging. S.A. hield een postpakketje achter dat bestemd was voor een vrouw die vroeger in haar woning verbleef.

Op 15 oktober 2019 plaatste een vrouw uit Oudenburg een bestelling bij de webshop LR Health & Beauty. Maar de vrouw liet de cosmeticaproducten ter waarde van 218 euro per vergissing opsturen naar haar oude adres in Bredene. Daar nam de nieuwe bewoonster, S.A. (46), op 18 oktober het pakketje in ontvangst.

Oogpotlood bij Kruidvat aangeschaft?

Toen Bpost liet weten waar het pakketje werd afgeleverd, trok het slachtoffer tot twee keer toe naar haar oude adres. Maar S.A. stuurde haar telkens wandelen en loog dat ze geen pakketje had ontvangen. Op 8 november 2019 stapte het slachtoffer uiteindelijk naar de politie.

Bij een huiszoeking troffen de speurders een oogpotlood aan dat deel uitmaakte van het pakket. S.A. beweerde dat ze zich het oogpotlood bij Kruidvat had aangeschaft, maar daar bleek het bewuste merk niet te koop.

Geen respect voor maatschappelijke normen

Tijdens haar verhoor ging S.A. uiteindelijk door de knieën en gaf ze toe dat ze alle spullen uit het pakketje had gehaald. De rechter tilde zwaar aan de feiten. “De feiten zijn onaanvaardbaar en tonen aan dat de beklaagde geen enkel respect heeft voor de maatschappelijke normen.”

S.A. kwam niet opdagen voor haar proces. (AFr)