Vrouw uit Ardooie takelt partner toe met schaar en keukenmessen: “Hij wou terug naar zijn echtgenote”

Een 31-jarige vrouw uit Ardooie staat in de Brugse rechtbank voor poging tot doodslag op haar partner. K.L. takelde het slachtoffer toe met een schaar en drie keukenmessen. “Maar ze wou hem niet doden.”

K.L. en het slachtoffer hielden er volgens het parket een knipperlichtrelatie op na. De man had ook nog een echtgenote en dat zorgde geregeld voor spanningen. Maar in de nacht van 17 op 18 juli escaleerde de situatie toen de man ermee gedreigd zou hebben om terug te keren naar zijn vrouw.

Volgens het parket sloeg en beet de vrouw het slachtoffer en verwondde hem ook met een schaar. Daarna haalde ze in de keuken drie messen waarmee ze de man zes diepe messteken toediende in de borstkas en de rug.

Hysterisch

Het slachtoffer kon zich verschansen in de badkamer tot de politie arriveerde. Die kon de vrouw op het buitenterras arresteren met een bebloed mes in handen. Ze ging hysterisch te keer en volgens het slachtoffer had ze ermee gedreigd hem te doden. Daags na de feiten mocht de man het ziekenhuis alweer verlaten.

Alcoholprobleem

Volgens de verdediging was er van een oogmerk om te doden geen sprake. “Mijn cliënte kampt met een alcoholprobleem en zou baat hebben bij voorwaarden”, pleitte meester Michiel Van Eeckhoutte. “Er was de avond van de feiten veel drank gevloeid, maar mijn cliënte wou het slachtoffer zeker niet doden. De oppervlakkige verwondingen bewijzen dit. Er was sprake van wederzijds geweld. Maar mijn cliënte heeft overdreven gereageerd en wil in behandeling voor haar drankprobleem.”

De procureur vroeg een celstraf, deels gekoppeld aan voorwaarden voor K.L., die nog steeds een relatie heeft met het slachtoffer. De uitspraak volgt op 17 januari. (AFr)