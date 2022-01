Vrouw uit Anzegem kan haar hond na twee jaar weer in de armen sluiten

Een 62-jarige man uit Anzegem heeft in beroep opschorting van straf gekregen omdat hij de hond van een vriendin bij zich had gehouden. De hond moet nu zo snel mogelijk worden terugbezorgd.

Op 16 oktober 2020 legde de moeder van de vrouw klacht neer tegen M.P. omdat hij de hond Maya –een Leonberger- bedrieglijk bij zich had gehouden. Volgens de klacht zou hij voorgesteld hebben om de hond van haar dochter bij te houden en voor Maya te zorgen. M.P. verklaarde dat er daarover een akkoord was. Hij zou zelfs een dierenarts hebben overtuigd om de hond op zijn naam te zetten.

Maar volgens de rechtbank in Kortrijk was het niet bewezen dat M.P. een overeenkomst had om de hond bij zich te nemen. Onder meer uit SMS-verkeer zou gebleken zijn dat er geen sprake was van een eigendomsoverdracht. Volgens de rechtbank wou M.P. de hond niet meer teruggeven, en is er dus sprake van ‘verduistering’ in de periode van 1 mei 2020 tot 21 april 2021.

Binnen een maand terug

In eerste aanleg kreeg hij een maand cel met uitstel en een boete van 1.600 euro. Hij moest ook de hond teruggeven, maar hij ging tegen het vonnis in beroep. Opnieuw kreeg hij ongelijk, maar het hof besliste wel hem geen straf op te leggen door hem de gunst van de opschorting van straf te verlenen.

Wel moet hij Maya binnen de maand teruggeven aan de rechtmatige eigenares. Per dag vertraging werd er een dwangsom van 50 euro uitgesproken.

