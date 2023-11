Vrouw steelt liefst 40 producten in Kruidvat op een dag: “Wou hebben wat andere meisjes hebben”

Een amper 19-jarige Roemeense vrouw die over de grens in Frankrijk woont riskeert acht maanden cel omdat ze op een dag liefst 40 producten stal in het Kruidvat. “Ik had geen geld en wou hebben wat andere meisjes hebben”, verklaarde E.M.

De feiten dateren nog maar van 4 november, maar het parket besloot om de jongedame een krachtig signaal te geven en haar via snelrecht voor de rechter te brengen. De vrouw sloeg toe in het Kruidvatfiliaal van De Panne en had het wellicht voornamelijk op cosmetica gemunt. “Ze passeerde de kassa waarna ze betrapt werd en het op een lopen zette”, sprak de procureur.

“Ze werd echter gevat en daarna bleek dat ze zelfs een speciaal gemaakte jas aanhad. Daarmee was ze ons land binnen gekomen om zoveel mogelijk te kunnen stelen. Er waren verschillende gaten en extra zakken gemaakt in haar binnenvoering zodat ze haar jas vol kon stoppen met gestolen spullen. Die dag stal ze liefst 40 producten in een keer, voor een totaalwaarde van 387 euro. We vragen acht maanden cel en 800 euro boete.”

Schuld meteen bekend

De piepjonge E.M., van Roemeense afkomst, bekende meteen haar schuld. “Maar ik had geen geld en nog geen werk. Ik wou gewoon hebben wat alle andere meisjes ook hebben, maar kon er niet voor betalen. Intussen vond ik wel werk.” Vonnis op 22 december. (JH)